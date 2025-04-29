Всего такую помощь получат восемь человек.

Заместитель акима города Аслан Тапишев рассказал, что ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили выплаты — по 5 миллионов тенге каждому. Всего такую помощь получили восемь человек, на общую сумму 40 миллионов тенге.

Кто еще получит выплаты:

165 человек, ставших инвалидами в результате ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, получат по 100 тысяч тенге каждому,

159 военнослужащим, проходившим службу на таджико-афганской границе, будет выплачено по 100 тысяч тенге каждому,

189 участникам конфликтов в Нагорном Карабахе будет выплачено по 100 тысяч тенге каждому,

101 человеку, ставшему инвалидом в результате других радиационных катастроф, будет выплачено по 100 тысяч тенге каждому,

349 гражданам, участвовавшим в военных действиях в Афганистане и ставшим инвалидами, будет выплачено по 80 тысяч тенге каждому,

982 труженикам тыла будет выплачено по 50 тысяч тенге каждому.

Кроме денежных выплат, ветеранам ВОВ вручат подарочные корзины и поздравительные письма. Также в Уральск скоро доставят юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». После доставки специальные группы в округах торжественно вручат медали ветеранам.

Напомним, что по состоянию на 20 января 2025 года в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.