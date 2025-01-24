По 5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны ВОВ в Казахстане

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

- По состоянию на 20 января 2025 года в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ, - говорится в сообщении.

В их числе:

жители блокадного Ленинграда – 67 чел.;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 139 чел.;

супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 743 чел.;

вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 2 чел.;

труженики тыла – 41 594 чел.

- Забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни – являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях, - отметили в ведомстве.

Так, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 19 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия.

По состоянию на 1 января 2025 года совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников ВОВ составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 279 330 тенге.

Также оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астана и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение.

Традиционными стали и ежегодные выплаты единовременной материальной помощи.