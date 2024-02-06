— Солдата нашли в деревне Батюшково Смоленской области. Эту деревню оккупировали гитлеровские войска в октябре 1941 года, освободили в феврале 1942 года. Солдата нашли в том же положении, как его настигла пуля врага. Идентифицировать личность смогли по данным, указанным во вкладыше в смертном медальоне, — отметил представитель казахстанского поискового общественного объединения Atamnyn Amanaty Абубакир Смайлов.

— Тысячу благодарностей хочу сказать поисковым отрядам и тем, кто помогал в процедуре возвращения останков моего отца, — поблагодарил сын красноармейца.

Третьего февраля на мусульманском кладбище Ногай в Атырау перезахоронили останки солдата Великой Отечественной войны Кисыма Адиева. Полторы недели назад в город доставили самолетом Минобороны Казахстана медальон, вещи и непосредственно склеп с останками. Его разыскали ещё в конце прошлого лета члены поискового отряда «Феникс» из смоленского поискового объединения «Долг».Единственный ребенок Кисыма Адиева – Сембай, которому сейчас ему уже за 80, был рад вести о найденных останках отца.Как отмечает пресс-служба Атырауского гарнизона, в церемонии перезахоронения участвовали ветераны афганской войны, ветераны конфликта таджико-афганской границы, курсанты военно-технической школы Атырау и представители акимата.