Суд выяснил, что на момент постановке пенсионерки в очереди категория «мать-героиня» не относилась к социально уязвимым слоям населения. Согласно поправкам 2019 года, первоочередное право на жилье имеют ветераны войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, обладатели подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "мать-героиня", и награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени и многодетные семьи.

По информации пресс-службы Верховного суда, пенсионерке, матери десяти детей, присвоено звание «Мать-героиня» с 1974 года. В 2009 году ей дали статус «ветеран тыла», а в 2010 году она была включена в список социально уязвимых людей, нуждающихся в жилье по двум категориям - пенсионер по возрасту и приравненная к участникам и инвалидам войны. Многодетная мать обратилась в госорган с просьбой поменять категорию очереди на – «мать-героиня», но ей отказали и сказали, что в этом случаи очередь начнется заново. За защитой своих прав ветеран тыла обратилась в суд Актюбинской области.

Суд выяснил, что на момент постановке пенсионерки в очереди категория «мать-героиня» не относилась к социально уязвимым слоям населения. Согласно поправкам 2019 года, первоочередное право на жилье имеют ветераны войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, обладатели подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "мать-героиня", и награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени и многодетные семьи.

— ️ Суд, исследовав динамику продвижения очереди на жилье с 2011 по 2023 годы, установил, что очередь не оформлена в надлежащем виде, ведется беспорядочно. В результате 89-летняя малообеспеченная пенсионерка, мать-героиня и ветеран тыла уже 14 лет не может получить жилье от государства. Госоргану следовало сформировать раздельные списки учета нуждающихся в жилище указанной категории, чего сделано не было, — сообщили в Верховном суде.

Суд обязал госорган поставить пенсионерку в первоочередный список с 2019 года как «мать-героиню». Решение суда вступило в силу и было исполнено.