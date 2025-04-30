По словам стражей порядка, с их стороны никаких нарушений закона не было.

Ранее в редакцию «Мой ГОРОД» обратилась жительница Уральска Екатерина Каирова. Женщина пожаловалась на побои и самоуправство со стороны полицейских. По её словам, сотрудники полиции незаконно проникли на ее двор, при этом якобы ордер на обыск у них был на соседний дом. Как выяснилось, на соседку (по совместительству мамы Екатерины) написали заявление за кражу собаки породы чихуахуа. Сами женщины уверяют: собаку им отдали безвозмездно.

Далее, со слов Екатерины, ее избил участковый полиции, и заключение из травмпункта у нее имеется.

Тогда в департаменте полиции ЗКО заверили, что следственно-оперативные действия сотрудников полиции были осуществлены в соответствии с действующим законодательством РК. Спустя некоторое время стражи порядка опубликовали видео произошедшего. Так, по словам полицейских, сотрудники действовали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту самоуправства. В ходе расследования произведен санкционированный обыск судом по месту жительства матери Екатерины.

– На видеозаписи следственного действия видно, что сотрудники полиции, завершив обыск пытались покинуть двор дома, однако последняя вместе с дочерью препятствовали законным действиям сотрудников полиции, агрессивно перекрыв входную калитку и не давая им выйти с территории двора. Обыск проводился на основании санкции суда, в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. Все действия сотрудников полиции также были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий, - сообщили в полиции.

В департаменте полиции также подчеркнули, что противоправные действия в отношении граждан не совершались. Стражи порядка напомнили, что за невыполнения законных требований сотрудников органов внутренних дел предусмотрена ответственность. При этом, в настоящее время назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента.



