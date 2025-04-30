Норма будет действовать в течение шести месяцев.

С 30 апреля вводятся в действие правила распределения квот на вывоз бычков и ягнят из Казахстана в третьи страны и страны ЕЭС. Норма будет действовать в течение шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Так, количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составит 60 тысяч голов, в том числе:

40 тысяч голов для откормочных площадок,

20 тысяч голов - для товаропроизводителей.

Количественный лимит для вывоза ягнят старше 4 месяцев составит 120 тысяч голов, в том числе:

60 тысяч голов для откормочных площадок,

60 тысяч голов - для товаропроизводителей.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев составляет в разовом или совокупном количестве не более 30 процентов от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов на весь период действия квоты.

Для откормочных площадок мощностью 13 000 голов и более лимит на вывоз бычков старше 12 месяцев не должен превышать 4000 голов на весь период действия квоты.

Также установлен лимит и на вывоз ягнят. Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз ягнят старше 4 месяцев составляет в разовом и совокупном количестве не более 30% от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов на весь период действия квоты.

Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз ягнят старше 4 месяцев не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты.

— При этом, на момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, должно составлять в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование. Животные, планируемые к вывозу, должны быть зарегистрированы в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем – откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за 3 месяца до постановки на карантин, - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что квота действительна в течение срока действия акта эпизоотического обследования и соответственно вывоз животных осуществляется в данные сроки.

Квоты распределяются на портале «Е-лицензирование» и выдаются автоматически при получении лицензии на экспорт отдельных видов товаров в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)».

Необходимо отметить, что владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии должны предоставить уполномоченному органу справку об исполнении лицензии на экспорт товаров по форме согласно правилам выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.



