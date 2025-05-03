Как стратегия консолидации и глубокая переработка могут стать ключом к успеху в мировой торговле.

Министр экономики и интеграции РК Арман Шаккалиев в новом выпуске Taldau Talks (подкаст-канала, где председатель Сената Маулен Ашимбаев обсуждает с гостями экономику страны — прим. автора) сказал, что для Казахстана в торговле самым главным приоритетом является повышение экспорта переработанной продукции. Экспорт должен значительно увеличиться. По его словам, у нас есть рост не только сырьевого экспорта, но пропорции пока не сохраняются. Если 10 лет назад пропорции были 70 на 30, то за это время они изменились незначительно — 65 на 35. А с другой стороны, проанализировав ситуацию, мы доросли до 1200 позиций.

Шаккалиев считает, что рост экономики Казахстана возможен только за счет экспорта. Никакие импортозамещения, внутренние стимулы и прочее не дадут такого эффекта, как экспорт. К слову, таких экспортеров в стране около 800. Из-за введения США нового тарифа ситуация сильно изменится, и мы будем ощущать турбулентность, но мы четко знаем, что есть ближняя дуга — наши соседи. И чтобы закрепиться, прежде всего, это вопрос цены и качества. Но другой тренд, который мы должны четко понимать, — это уход от целевой зависимости.

— Наши узбекские и афганские друзья понимают, зачем им покупать муку, если они могут купить зерно и переработать его сами. В этом отношении мы будем более привлекательными с точки зрения предоставления сырья. Основной фокус — уйти в глубокую переработку. Все знают, что наше зерно по качеству лучше, нужно уходить в нишевую продукцию. Мы должны понимать, что у нас есть стабильный рынок Европы. Они готовы брать до 1,5-2 миллиона тонн зерна. Здесь нужно найти баланс между тем, чтобы предоставлять наше сырье высокого качества, но уходить в глубокую переработку, — сказал министр.

Он также отметил, что торговля — это издержки, и в среднем наш товар на 100 долларов дороже из-за транспортных затрат. Поэтому с точки зрения экспорта первое, что нужно делать, — это анализировать и найти середину между сырьевым и не сырьевым экспортом.

— Роль государства возрастает, мы должны формировать некий зонтичный пул экспортеров. Экспортный картель. Наши экспортеры не должны друг друга ронять в цене. Они должны выступать по одной цене, единым фронтом. У нас есть стабильный спрос. К примеру, зерно готов принять Китай, наши узбекские друзья и таджики. В этой части экспортная стратегия — это формирование и консолидация потоков и выход по одной цене. В этой связи мы разработали новую концепцию развития экспорта, где сформировали направления: Китай, Европа, ближний глобальный юг, включая Ближний Восток. Это товарные группы, состоящие из более чем 20 товарных позиций. Наш ключевой показатель эффективности — ежегодный рост, устойчивость экспортеров на более чем 200 условных единиц и консолидация, регионализация, интернационализация. Консолидируя груз, мы даем гарантию и уверенность. При этом мы зачастую готовы выступить как зонтичный продавец под единым брендом «Made in Kazakhstan». Нашим покупателям без разницы, это мед из Усть-Каменогорска или из Алматинской области. Они знают, что это качественный, органический мед, но им нужен объем. И вот здесь проблема: надо сказать, что у нас не всегда есть стабильность поставок и объем, — сказал министр экономики и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Иными словами, правительство намерено сделать акцент на изменении структуры нашего экспорта. Если у нас сырье занимает 65%, а переработанная продукция — 35%, то нужно повысить процент переработанной продукции для экспорта хотя бы до 50 на 50. Выходить на более высокие переделы и менять структуру экспорта. Расширение наших рынков за счет освоения новых и координированная деятельность экспортеров с целенаправленной поддержкой со стороны государства.



