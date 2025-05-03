При этом в регионах ожидается сильный ветер.

Заморозки, пыльная буря и дожди: о погоде на Западе Казахстана 4 мая

По данным РГП «Казгидромет», днем 4 мая в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до -1 градуса, ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В Атырауской области пыльная буря, днем +25 градусов, ночью +7. На западе, севере области на поверхности почвы заморозки до +1 градуса.

В Актюбинской области днем без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха составит +23 градуса. Ночью ожидается дождь, +10 градусов.

Пыльную бурю и дождь с грозой прогнозируют синоптики в Мангистауской области. Днем +35 градусов, ночью +15.