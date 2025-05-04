Их имена внесли в базу «ТОП-100 студентов колледжей Казахстана».

Три студента из ЗКО признаны одними из лучших в стране

По итогам отборов Республиканского конкурса «100 лучших студентов» в финал вышли 200 человек. Участниками стали самые талантливые студенты колледжей со всей страны. Цель конкурса — поддержать творческих и активных студентов, развивать их профессиональные навыки и лидерские качества. Всего в трёхэтапном соревновании приняли участие тысячи студентов из разных уголков Казахстана.

По информации управления образования ЗКО, из 10 студентов, представлявших Западно-Казахстанскую область, трое стали победителями:

Махсот Альмира Жусипкызы — студентка 4 курса Ж.Досмухамедовского высшего педагогического колледжа по специальности «Дошкольное воспитание и обучение»

Газиз Нурсет — студент 2 курса Высшего инженерно-технологического колледжа по специальности «Ветеринария»

Данил Меренков — студент 2 курса Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа по специальности «Лечебное дело»

Конкурс прошёл впервые. Его главная цель — сформировать резерв квалифицированных кадров для разных отраслей экономики. В нём участвовали более двух тысяч студентов из колледжей по всей стране. Победители вошли в специальную базу «ТОП-100 студентов колледжей Казахстана» и получили сертификаты, которые помогут при трудоустройстве. Также им окажут поддержку в реализации лучших проектов.