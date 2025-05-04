В условиях глобального торгового кризиса Казахстан может занять освободившиеся ниши, нарастить экспорт и усилить роль транзитного хаба.

Известно, что президент США Дональд Трамп второго апреля установил импортные тарифы в размере от 10 до 145 процентов практически на все товары из всех стран мира. Некоторые страны также повысили тарифы на продукцию из США. Всё это сильно влияет на мировую экономику, торговлю и развитие. Это затрагивает и Казахстан, поскольку мы являемся частью мировой экономики. На Казахстан США наложили пошлины в размере 27 процентов, однако у нас есть отсрочка на 90 дней с пониженной ставкой в 10%.

Министр экономики и интеграции РК Арман Шаккалиев в новом выпуске Taldau Talks (подкаст-канал, где председатель Сената Маулен Ашимбаев обсуждает с гостями экономику страны — прим. автора) сказал, что любой кризис — это возможность. По его словам, в мире существуют три основных торговых материка: Северная Америка, Евросоюз и Китай. После ковидного периода начала формироваться новая карта мировой торговли, и президент США ускорил этот процесс. К слову, чиновник отметил, что Казахстан не вводил никаких пошлин в отношении американских товаров.

— На основе той политики и тех мер, которые сейчас принимает администрация США и мировые эксперты — в частности, ВТО, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Всемирный банк — можно сказать, что индекс неопределенности в торговле достиг рекордных уровней. Это означает, что сегодня в торговле отсутствует возможность долгосрочного планирования. А ведь торговля — это всегда игра в долгую, это доверие, это предсказуемость. И такой индекс говорит о том, что сегодня торговля находится в очень напряжённом состоянии, — заявил министр.

По его словам, это влияет на мировое развитие следующим образом: по прогнозам Международного валютного фонда, глобальный ВВП понижен с 3,3 до 2,8 процента. По данным Всемирной торговой организации, темпы роста торговли замедлились на 0,2 процентного пункта. Глобальная торговля сократится на сумму более 530 миллиардов долларов США. При этом условные потери США от введённых пошлин составят более 100 миллиардов долларов.

— Любой кризис — это возможность, связанная с изменением маршрутов и потоков. Если говорить о нашем торговом балансе, у нас есть три основных партнёра — это Европейский союз, Китай и страны ЕАЭС. Сегодня китайский торговый поток не бывает пустым: он пойдёт в Европу и увеличит глобальный товаропоток через юг. Для нас важно, прежде всего, нарастить собственный поток. Мы не просто транзит должны продавать, а предлагать окна доставки, окна возможностей. Есть грузы, которые весят много, но маржинальность у них низкая, а есть те, что весят меньше, но дают высокую прибыль. Это говорит о том, что нужно анализировать сезонность, направления потоков и предоставлять комплексные услуги. Наша задача — отслеживать тенденции и своевременно реагировать, — отметил Арман Шаккалиев.

Между тем, руководитель группы стратегического и операционного консультирования KPMG по Кавказу и Центральной Азии Болат Мынбаев отметил, что фундаментальные изменения связаны с усилением роли экономического потенциала. Государство должно выйти вперёд и отстаивать интересы наших потенциальных экспортеров и в целом — экономической модели. По его мнению, ничего кардинально не изменится: так или иначе, всё упирается в спрос и предложение. Как бы ни перекраивали правила, в основе останутся стандартные рыночные принципы.

Президент группы компаний «Шин-Лайн» (компания занимается экспортом мороженого — прим. автора) Андрей Шин добавил, что, с его точки зрения, серьёзного дискомфорта в связи с введением тарифов в 145 процентов нет. Он считает, что в этой ситуации существуют и риски, и возможности. В частности, для страны открываются рынки, где ранее присутствовали товары из США. По его мнению, в Китае ожидается падение продаж некоторых позиций американского мороженого, а значит, появляется шанс занять эту нишу на китайском рынке.



