Пациенту с запущенной формой рака удалили больную почку, надпочечник и близлежащие лимфоузлы.

В Казахстане впервые провели сложную операцию по удалению почки и надпочечника с помощью новейшего хирургического робота. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. Операцию выполнили врачи Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР). Пациенту с запущенной формой рака удалили больную почку, надпочечник и близлежащие лимфоузлы.

Хирурги использовали современную роботизированную установку Sage bot SR–2000. Эта система помогает выполнять операции точно и с минимальными разрезами, даже в очень сложных случаях. Она значительно превосходит старые полуавтоматические технологии и позволяет врачам лучше видеть и контролировать ход операции.

— Это событие стало важной вехой в развитии онкохирургии в Казахстане. Мы гордимся тем, что внедрение передовых технологий позволяет нам оказывать помощь пациентам даже в самых сложных клинических случаях, — отметил директор КазНИИОиР Ербол Бекмухамбетов.

В ведомстве отметили, что появление таких операций подтверждает, что Казахстан движется в сторону современных и доступных методов лечения для всех.



