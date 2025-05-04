Лучшие наездники региона сразились в скачках кунан байге и тай жарысы, подарив зрителям зрелищные заезды и дух традиций.

Третьего мая прошёл финальный этап областной лиги по байге (национальные скачки — прим. автора) под названием «По следам предков». Скачки прошли в районе Меловых горок. Их организовали городской акимат совместно с управлением физической культуры и спорта ЗКО, отделом физической культуры и спорта города и Федерацией байге ЗКО.

В соревнованиях по кунан байге и тай жарысы (скачки среди молодых и юных лошадей) приняли участие сильнейшие наездники региона, подарив зрителям яркое зрелище. В заездах участвовали 18 тай (молодых жеребят) и 21 кунан (подросших лошадей) из всех районов области.

По итогам скачек в кунан байге:

1 место — Джумашев Азамат (Таскалинский район), он получил в подарок 500 000 тенге.

2 место — Нурмангалиев Мадияр (Акжаикский район), он получил в подарок 300 000 тенге.

3 место — Шимерден Жантөре (Сырымский район), он получил в подарок 200 000 тенге.

4 место — Ищанов Айбек (Жангалинский район), он получил в подарок 100 000 тенге.

5 место — Магзомов Нуржан (Таскалинский район), он получил в подарок 50 000 тенге.

Тай жарысы:

1 место — Аяпбергенов Бактыгере́й (Таскалинский район), он получил в подарок 300 000 тенге.

2 место — Амиров Нурканат (село Тайпак), он получил в подарок 200 000 тенге.

3 место — Габбасов Армат (село Тайпак), он получил в подарок 100 000 тенге.

4 место — Ищанов Айбек (Жангалинский район), он получил в подарок 50 000 тенге.

5 место — Бакытбай Азат (Бокейординский район), он получил в подарок 25 000 тенге.

Победителям и призёрам соревнований были вручены кубки, дипломы и медали. Спонсоры мероприятия наградили участников денежными сертификатами. Параллельно со скачками прошло ещё одно соревнование — атлеты соревновались в подъёме гирь. По итогам: