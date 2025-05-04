Пострадавшая отказалась писать заявление.

На страницах atyrauoil_official распространилась видеозапись, на которой мужчина избивает женщину прямо на улице. Инцидент вызвал волну возмущения со стороны казахстанцев. Так, на кадрах мужчина несколько раз ударил женщину руками, а потом и пинает. Видео сняли очевидцы.

Спустя некоторое время стражи порядка установили личность дебошира. Им оказался 38-летний житель Атырау. Его доставили в отдел полиции, однако потерпевшая отказалась писать заявление и проходить судебно-медицинскую экспертизу. Поэтому мужчину привлекли лишь за хулиганство. Материалы направили в суд и нарушителю назначили административный штраф в размере 78 640 тенге.

Ранее мы писали о том, что казахстанец пытался взыскать через суд с экс-возлюбленной пять миллионов тенге.