В Восточном Казахстане появится лаборатория для прямой отправки результатов испытаний в Китай, что сократит сроки сертификации и откроет новые возможности для отечественных производителей.

В новом выпуске Taldau Talks (подкаст-канала, где председатель Сената Маулен Ашимбаев обсуждает с гостями экономику страны — прим. автора) президент группы компаний «Шин-Лайн» (компания занимается не только экспортом мороженого, но и замороженных полуфабрикатов — прим. автора) Андрей Шин рассказал, что для получения сертификата качества и разрешения на ввоз продукции в Китай у них ушло 2,5 года. Сейчас компания проходит сертификацию в Южной Корее — этот процесс длится уже 1,5 года. По его мнению, именно это мешает завоевывать мировые рынки — слишком много времени уходит на прохождение необходимых исследований продукции.

Министр экономики и интеграции РК Арман Шаккалиев пояснил, что в торговле существуют два блока барьеров: таможенно-тарифные и нетарифные. Каждая страна сама решает, какие барьеры использовать для ввозимых товаров. То же самое касается и сертификации продукции. Если в Евросоюзе правила единые, то в Китае и странах Европы они различаются. Именно поэтому получение сертификатов бывает таким сложным.

Министр отметил, что иногда сами казахстанцы подрывают репутацию страны на мировых рынках — когда, например, в одном поселке происходит небольшая вспышка язвы, а СМИ подают это как эпидемию сибирской язвы.

— Понятно, что безопасность важна, но мы же и гриппом болеем. Однако никто не кричит из-за единичных вспышек гриппа, что у нас пандемия. Подобные сообщения воспринимаются нашими партнёрами так, как будто в стране неблагоприятная санитарная обстановка. Любая такая вспышка вредит и может закрыть страну для экспорта пищевой продукции, — отметил Шаккалиев. — Я полностью согласен с тем, что преодоление этих барьеров — совместная работа. Это делается путём заключения соглашений о взаимном признании результатов испытаний. С Китаем, в частности, мы достигли договорённостей в прошлом году в рамках визита Си Цзиньпина — подписали соглашение, которое сейчас развивается и поможет в будущем системно подходить к прохождению сертификации. Мы будем внедрять так называемый "зелёный коридор" для пищевой продукции. При этом будут проводиться взаимные инспекции. И надо подчеркнуть: Китай, наконец, спустя 10 лет, обещает, что в Восточном Казахстане будет установлена лаборатория. Результаты испытаний продукции будут напрямую направляться в Китай.

Он также привёл положительный пример с кобыльим сухим молоком: казахстанский стандарт был принят в Китае на национальном уровне. Они признали наш стандарт, и сегодня большая часть продукции идет международному признанию.

Министр добавил, что Казахстан не может обеспечить для каждой страны упрощённую схему прохождения сертификации, так как у каждой страны свой пакет требований. Если стандарты международные и гармонизированы — процесс идёт быстрее. Если стандарты строго национальные — это значительно сложнее.

Также он сообщил, что государство готовит пакетную поддержку для казахстанских экспортёров: будет предоставляться информация о том, где и как проходить испытания продукции и какие требования необходимо соблюдать. На сегодня ключевыми вопросами являются наличие ГМО и эпизоотическое благополучие животных и продуктов животного происхождения.