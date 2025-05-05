Сейчас строительная готовность СОШ №8 составляет 22%. Завершение всех строительных работ и ввод школы в эксплуатацию запланированы на конец 2025 года.

Двухэтажное типовое здание областной специализированной школы №8 для одарённых детей было построено в 1952 году. Проектная мощность – 400 мест. За всё время функционирования здесь ни разу не проводился капитальный ремонт.

В 2020 году власти всё же решили провести капитальный ремонт. Однако сами строительно-монтажные работы начались лишь в августе 2022 года. Все это время здание пустовало. Завершить ремонт планировали в феврале 2023 года.

Все это время ученики СОШ №8 вынуждены были обучаться в стенах других учебных заведений. Сначала в СОШ №37, а с 2023 года учебный процесс организован в старом здании гимназии эстетического направления Уральск. Всего в СОШ №8 обучаются 353 ребенка (5-11 классы, в 2023-2024 учебном году открыт класс с казахским языком обучения - 48 учеников), 18 класс-комплектов.

12 марта во время внеочередной сессии областного маслихата аким ЗКО Нариман Турегалиев поделился хорошей новость. Он сообщил, что школу-долгострой наконец планируют завершить к сентябрю этого года.

Также в акимате ЗКО сообщили, что на сегодняшний день фундаментные работы уже завершили. Ведется кладка наружных стен второго и третьего этажей, монтаж внутренних перегородок, установка оконных проёмов на первом этаже, а также устройство плит перекрытий. Кроме того, начаты отделочные работы в подвальном помещении и на первом этаже. Сейчас строительная готовность объекта составляет 22%. Завершение всех строительных работ и ввод школы в эксплуатацию запланированы на конец 2025 года.

— Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить работы в срок, и продолжаем контролировать ход строительства. Следующий шаг — это завершение отделочных работ и подготовка школы к введению в эксплуатацию. Мы гордимся тем, что сможем предоставить нашим ученикам лучшие условия для обучения и раскрытия их потенциала, — отметил руководитель управления строительства Алибек Антазиев.

К слову, новая школа будет представлять собой современное четырёхэтажное здание с полезной площадью более 8 тысяч квадратных метров. В учреждении предусмотрено оснащение современным оборудованием, открытие лабораторий по робототехнике, в том числе с программой по обучению управлению дронами.