Руслана Жумагулова судят в Таскалинском районе.

5 мая в Таскалинском районном суде начался процесс по уголовному делу в отношении председателя городского суда Руслана Жумагулова. Ему предъявлено обвинение по статье 190 УК РК «Мошенничество». Вместе с ним на скамье подсудимых оказался адвокат Нуржигит Фазылгалиев, которого обвиняют в мошенничестве и даче взятки.

Уголовное дело рассматривается под председательством судьи Алии Тебериковой.

Однако заслушать обвинительный акт не удалось, так как Нуржигит Фазылгалиев сразу же заявил ходатайство. Он сообщил суду, что намерен заключить процессуальное соглашение, а также сменить адвоката. Для этого он попросил суд предоставить ему время.

Судья удовлетворила ходатайство и судебный процесс отложили на 15 мая.



