Его будут судить в Таскалинском районе.

5 октября 2024 года стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова.

По распространившейся информации, судью и двоих адвокатов задержали с поличным при получении взятки. Сумма в 1,5 миллиона тенге предназначалась за положительное решение в отношении осуждённого. Тогда суд Астаны санкционировал в отношении Жумагулова меру пресечения в виде ареста на 10 суток. Позже меру пресечения заменили на домашний арест.

Спустя пять месяцев уголовное дело поступило в Таскалинский районный суд. Однако в списке подсудимых значатся только два человека: Руслан Жумагулов и Нуржигит Фазылгалиев. Дело поступило в суд 23 апреля и будет рассматриваться под председательством судьи Алии Тебериковой.

Отметим, что ранее в суд ЗКО поступила жалоба от адвокатов и защитников подсудимых. Из постановления судебной коллегии от 31 марта 2025 года следует, что Руслан Жумагулов обвиняется в покушении на мошенничество, а Нуржигиту Фазылгалиеву предъявлено обвинение в мошенничестве и в покушении на дачу взятки.

Сейчас оба подсудимых находятся под домашним арестом.

– В частных жалобах защитник и адвокаты подсудимых указывают на несогласие с постановлением суда, полагая, что наказание предложенное генеральным прокурором РК предусмотрено санкцией и не противоречит сложившейся судебной практике, подозреваемыми все условия соглашения выполнены, считают постановление суда незаконным, необоснованным, просят отменить его и вынести постановление с рассмотрением дела в согласительном производстве, – говорится в постановлении суда.

Однако выслушав выступления подсудимых, защитника, адвокатов, заключение прокурора, а также изучив материалы дела, судебная коллегия посчитала, что постановление Таскалинского районного суда верное и не подлежит изменениям.

Оказалось, что во время предварительного слушания в Таскалинском районном суде подсудимый просил о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины между ним и генеральным прокурором. Однако Таскалинский суд не согласился возвращать дело прокурору. Апелляционная коллегия оставила постановление суда первой инстанции без изменения.

Постановление вступило в законную силу с момента оглашения.

Почти аналогичный случай произошел в Актау. Мунайлинский районный суд Мангистауской области огласил приговор 47-летнему председателю Актауского городского суда Бауыржану Шайдуллину. Его признали виновным по статьям 367 УК РК «Дача взятки» и 190 УК РК «Мошенничество» и назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Вместе с ним тюремный срок получил 46-летний частный судебный исполнитель Ринат Джанахметов, который обвинялся по аналогичным статьям. Ему дали 8 лет.