Jetour Qazaqstan, входящий в состав казахстанской автомобильной компании Allur, удостоен сразу нескольких наград на международной дистрибуторской конференции Jetour в Шанхае. В масштабном мероприятии, прошедшем 22 апреля, приняли участие представители из 60 стран.

В частности, Jetour Qazaqstan получил награду Travel Companion Award, а также был признан брендом №1 среди китайских автопроизводителей в Казахстане. Престижные трофеи были вручены генеральному директору компании Ирине Колодкиной. Кроме того, отдельного признания удостоилась старший региональный менеджер дистрибуции Jetour Qazaqstan Руфина Жумартова – она стала победителем международного конкурса, организованного брендом в рамках стратегии глобального продвижения.

Мировое признание подчеркнуло сильные позиции Jetour на казахстанском рынке. По итогам первого квартала 2025 года бренд занял лидирующее место по продажам среди китайских автомобилей в стране и стал самым популярным среди покупателей китайским брендом в сегменте SUV.

«Jetour — молодой бренд на казахстанском рынке, но за два года нам удалось проделать большой путь. Мы вдвое расширили модельный ряд, усилили присутствие в регионах и завоевали доверие тысяч клиентов. В этом году мы выходим на новый уровень — начинаем серийное производство модели Jetour X70 Plus по технологии CKD. Это не только важный шаг для локализации, но и вклад в развитие казахстанской автопромышленности», — отметила генеральный директор Jetour Qazaqstan Ирина Колодкина.

Бренд продолжает расширять модельный ряд и делает акцент на индивидуализацию автомобилей. В ближайшее время бренд начнет сотрудничество с международными ателье для разработки дополнительных обвесов и аксессуаров для автомобилей серии Т. В этом году компания приняла новую стратегию развития в сегменте Off-road, и модельный ряд будет пополняться автомобилями в данном направлении.

Эти решения позволят улучшить внешний вид, повысить комфорт и подчеркнуть индивидуальность автомобилей пользователей, особенно для любителей путешествий. Казахстанский рынок также станет частью изменений: уже в этом году ожидается расширение модельного ряда Jetour и появление новых возможностей для персонализации.

Казахстанцы могут приобрести автомобиль Jetour в режиме онлайн на выгодных условиях. Совместно с Allur Finance продолжается программа кредитования, позволяющая оформить покупку автомобиля под 4% годовых сроком на 7 лет.