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Социум

Оралдықтар Сарытауда жол салу сұрайды

Оралда Сарытау шағын ауданының тұрғындары көшелерге жібі түзу жол салуды сұрайды.
Ажар Хамитова
Оралдықтар Сарытауда жол салу сұрайды

Орал қаласының әкімі Мұрат Байменов қала тұрғындарымен кездесуде. Осындай кездесудің бірі- Зачаганск кентіне тиесілі Сарытау шағын ауданында өтті. Сарытаулықтар шағын ауданда жол салуды сұрайды. 

Гужвин көшесінің тұрғындары көктем мен күзде жүріп-тұру машақатын айтып, қиындықтарын жіпке тізді. Әкім Байменов аталмыш көшеге уақытша фрезерленген асфальт төселетінін, ал негізгі асфальттау, тротуар, арық салу үшін жобалық-сметалық құжаттама дайындалатынын жеткізді. Орал қаласы әкімдігі таратқан ақпарына сүйенсек, Сарытау шағын ауданында 25 көше бар. 

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Оның жетеуінде жібі түзу жол жоқ. Асфальті жоқ көшелерге кезең-кезеңмен жол салынбақ. Биыл осы шағын ауданның тоғыз көшесіне асфальт төселмек. Жол салу жұмыстары 1-2 айда аяқталатын көрінеді.

Сондай-ақ сарытаулықтарды қоғамдық көліктің қозғалысы, қосымша қоқыс контейнейлерін орнату мәселесін көтерді.

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