В Уральске с поличным при получении взятки задержан председатель городского суда Руслан Жумагулов

Взятка в размере 1,5 млн тенге предназначалась за положительное решение в отношении осуждённого гражданина.
Оперативно-следственные мероприятия проводятся сотрудниками центрального аппарата КНБ и департамента в ЗКО.
По информации на сайте суда ЗКО, 43-летний Руслан Жумагулов с отличием окончил КазГЮА (Казахскую государственную юридическую академию). С 2001 по 2011 годы работал прокурором, с 2011 по 2015 - адвокатом.
Должность судьи Жумагулов стал занимать с 2015 года, а председателем Уральского городского суда был назначен 31 декабря 2019 года.