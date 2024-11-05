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В Уральске с поличным при получении взятки задержан председатель городского суда Руслан Жумагулов

Руслан Жумагулов 10 лет проработал в прокуратуре, затем стал адвокатом. На должность судьи он был назначен в 2015 году.
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В Уральске с поличным при получении взятки задержан председатель городского суда Руслан Жумагулов

Взятка в размере 1,5 млн тенге предназначалась за положительное решение в отношении осуждённого гражданина.

Оперативно-следственные мероприятия проводятся сотрудниками центрального аппарата КНБ и департамента в ЗКО.

По информации на сайте суда ЗКО, 43-летний Руслан Жумагулов с отличием окончил КазГЮА (Казахскую государственную юридическую академию). С 2001 по 2011 годы работал прокурором, с 2011 по 2015 - адвокатом.

Должность судьи Жумагулов  стал занимать с 2015 года, а председателем Уральского городского суда был назначен 31 декабря 2019 года.

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