За что получил срок судья из Актау

Мунайлинский районный суд Мангистауской области огласил приговор 47-летнему председателю Актауского городского суда Бауыржану Шайдуллину. Ему предъявили обвинение по статьям 367 УК РК «Дача взятки» и 190 УК РК «Мошенничество». Вместе с ним на скамье подсудимых оказался 46-летний частный судебный исполнитель Ринат Джанахметов, который обвинялся по аналогичным статьям.

Из материалов дела следует, что 4 мая 2024 года в производство судьи Булакбаевой поступило уголовное дело в отношении Абишевой, которой светило до семи лет лишения свободы. Боясь сурового наказания, она сообщила об этом гражданскому мужу Джанахметову, который был в дружеских отношениях с Шайдуллиным. Тот, в свою очередь, обещал решить этот вопрос, но потребовал 10 миллионов тенге, якобы для прокуроров и судьи. Абишева согласилась, но позже обратилась в антикоррупционную службу по факту подстрекательства её к даче взятки.

Подсудимый Джанахметов, продолжая действовать из корыстных побуждений, вновь встретился с Шайдуллиным, который теперь уже потребовал 20 миллионов тенге. В свою очередь подсудимый Джанахметов, выслушав требование Шайдуллина, направился домой и сообщил об этом Абишевой. Женщина попросила о встрече с судьёй, чтобы попросить его снизить сумму взятки. Джанахметов передал судье просьбу гражданской супруги, тогда Шайдуллин снизил сумму взятки до 17 миллионов тенге.

— В тот же день, в целях конспирации, подсудимый Шайдуллин сообщил о необходимости передачи 17 миллионов тенге через его водителя Уразалинова. Однако Джанахметов сказал Абишевой, что судья запросил 18 миллионов тенге, один миллион он решил потратить по своему усмотрению. Шестого июня 2024 года сотрудники Антикоррупционной службы РК вручили Абишевой З.У. вручены 18 миллионов. Седьмого июня Джанахметов прибыл к дому матери Абишевой, где лично получил от последней деньги для передачи Шайдуллину. Абишева передала средства под контролем сотрудников Антикоррупционной службы, — говорится в приговоре суда.

Однако на этом судоисполнитель не успокоился. Он потребовал у женщины еще два миллиона тенге, чтобы передать судье. Абишева заявила, что отдаст их позже. Тогда Джанахметов забрал 18 миллионов тенге, миллион оставил себе, остальное передал судье через его водителя. В тот же день борцы с коррупцией провели обыск в кабинете Шайдуллина и нашли сумку с деньгами, а в машине Джанахметова изъяли миллион.

Во время суда Шайдуллин категорически не признал свою вину, а его подельник признался лишь в мошенничестве. Приговором суда оба подсудимых признаны виновными. Бауыржану Шайдуллину назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, Ринат Джанахметова получил восемь лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.