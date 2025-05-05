Правильный подбор кандидатов — стратегически важный этап, влияющий на продуктивность команды, атмосферу в коллективе и имидж компании. Ошибки на этом пути могут привести к потере времени, ресурсов и снижению эффективности. Эффективный подбор начинается задолго до собеседования: формулировка вакансии, анализ профиля кандидата, оценка соответствия корпоративной культуре. Работодатели всё чаще рассматривают кандидатуру комплексно — оценивая не только профессиональные навыки, но и мотивацию, гибкость и потенциал к развитию.

Что считают приоритетом казахстанские работодатели при найме новых сотрудников? Аналитики HeadHunter (hh.kz) опросили 130 представителей компаний и собрали данные о том, какие качества и критерии играют решающую роль при отборе кандидатов.

Какие качества кандидата вы считаете наиболее важными? 

  • Профессиональные навыки и опыт — 85%
  • Мотивация и заинтересованность в работе — 73%
  • Гибкость и обучаемость — 60%
  • Коммуникабельность и умение работать в команде — 48%
  • Соответствие корпоративной культуре — 10%
  • Другое — 2%

Какой фактор становится решающим при выборе между двумя равными кандидатами?

  • Личное впечатление на интервью — 62%
  • Потенциал к развитию — 48%
  • Соответствие ценностям компании — 38%
  • Рекомендации с предыдущих мест работы — 28%
  • Тестовое задание или кейс-интервью — 19%
  • Другое — 2%

Что для вас важнее: опыт или потенциал?

  • Скорее опыт, но потенциал тоже важен — 52%
  • Зависит от позиции — 42%
  • Потенциал важнее — главное, чтобы был «огонёк» — 41%
  • Только опыт — 5%
  • Другое — 1%

Насколько важны soft skills в вашей оценке кандидатов?

  • Зависит от должности — 57%
  • Важны, но вторичны — 34%
  • Очень важны — без них не найму — 23%
  • Не особо важны, главное — hard skills — 9%
  • Другое — 1%

Как вы относитесь к кандидатам, меняющим работу каждые 1–2 года?

  • Нейтрально — зависит от причины — 55%
  • Зависит от конкретного кандидата и роли — 38%
  • Негативно — не люблю «джамперов» — 22%
  • Положительно — ищу гибких и амбициозных — 5%

Результаты опроса показали, что казахстанские работодатели ценят не только профессиональные навыки, но и личную мотивацию, гибкость, потенциал к развитию. Опыт — важен, но не всегда является решающим фактором. Всё чаще внимание уделяется soft skills и соответствию корпоративной культуре. Также отмечается гибкий подход к кандидатам с нестабильной карьерной траекторией — главное, чтобы за частыми сменами работы стояли обоснованные причины. Таким образом, современный рекрутинг требует более комплексного и адаптивного подхода, ориентированного на ценности компании и долгосрочный потенциал сотрудников.