Правильный подбор кандидатов — стратегически важный этап, влияющий на продуктивность команды, атмосферу в коллективе и имидж компании. Ошибки на этом пути могут привести к потере времени, ресурсов и снижению эффективности. Эффективный подбор начинается задолго до собеседования: формулировка вакансии, анализ профиля кандидата, оценка соответствия корпоративной культуре. Работодатели всё чаще рассматривают кандидатуру комплексно — оценивая не только профессиональные навыки, но и мотивацию, гибкость и потенциал к развитию.

Что считают приоритетом казахстанские работодатели при найме новых сотрудников? Аналитики HeadHunter (hh.kz) опросили 130 представителей компаний и собрали данные о том, какие качества и критерии играют решающую роль при отборе кандидатов.

Какие качества кандидата вы считаете наиболее важными?

Профессиональные навыки и опыт — 85%

Мотивация и заинтересованность в работе — 73%

Гибкость и обучаемость — 60%

Коммуникабельность и умение работать в команде — 48%

Соответствие корпоративной культуре — 10%

Другое — 2%

Какой фактор становится решающим при выборе между двумя равными кандидатами?

Личное впечатление на интервью — 62%

Потенциал к развитию — 48%

Соответствие ценностям компании — 38%

Рекомендации с предыдущих мест работы — 28%

Тестовое задание или кейс-интервью — 19%

Другое — 2%

Что для вас важнее: опыт или потенциал?

Скорее опыт, но потенциал тоже важен — 52%

Зависит от позиции — 42%

Потенциал важнее — главное, чтобы был «огонёк» — 41%

Только опыт — 5%

Другое — 1%

Насколько важны soft skills в вашей оценке кандидатов?

Зависит от должности — 57%

Важны, но вторичны — 34%

Очень важны — без них не найму — 23%

Не особо важны, главное — hard skills — 9%

Другое — 1%

Как вы относитесь к кандидатам, меняющим работу каждые 1–2 года?

Нейтрально — зависит от причины — 55%

Зависит от конкретного кандидата и роли — 38%

Негативно — не люблю «джамперов» — 22%

Положительно — ищу гибких и амбициозных — 5%

Результаты опроса показали, что казахстанские работодатели ценят не только профессиональные навыки, но и личную мотивацию, гибкость, потенциал к развитию. Опыт — важен, но не всегда является решающим фактором. Всё чаще внимание уделяется soft skills и соответствию корпоративной культуре. Также отмечается гибкий подход к кандидатам с нестабильной карьерной траекторией — главное, чтобы за частыми сменами работы стояли обоснованные причины. Таким образом, современный рекрутинг требует более комплексного и адаптивного подхода, ориентированного на ценности компании и долгосрочный потенциал сотрудников.



