16 июля Турксибский районный суд Алматы вынес приговор Машрапбеку Баратову, который седьмого марта 2025 года в алматинском аэропорту взял в заложники сотрудницу на предполетном досмотре. Его приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы, передает Tengrinews. Также к приговору присоединили неотбытый срок по предыдущему делу. В общей сложности мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Баратов будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности. Смягчающим обстоятельством стало признание вины подсудимым.

Напомним, что седьмого марта в алматинском аэропорту мужчина сотрудницу на предполетном досмотре. Мужчина, выдавая себя за пассажира, подошел к зоне досмотра. Когда сотрудники попросили его предъявить документы, он схватил одну из них за волосы и начал угрожать ножом. Отобрать нож удалось пассажиру Мусе Абдраиму, он выбрал удобный момент и освободил девушку. После нападавшего задержала полиция и сотрудники авиационной безопасности.

Фото Tengrinews.kz