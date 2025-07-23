На сегодняшний день в стране пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин.

На сегодняшний день в стране пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин. В министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что некоторые казахстанцы имеют право выйти на заслуженный отдых раньше.

По их словам, женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 53 года. Также на ранний выход на пенсию по выслуге лет имеют право сотрудники силовых структур — им назначается пенсия по выслуге лет.

Кроме того, с 1 января 2024 года работникам, занятым во вредных условиях труда, назначаются специальные выплаты. На такие выплаты имеют право граждане, достигшие 55-летнего возраста и имеющие не менее семи лет оплаченных обязательных профессиональных пенсионных отчислений. Эта категория работников также может выйти на пенсию раньше и получать специальные выплаты до достижения общего пенсионного возраста.

По данным ведомства, с начала 2025 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 триллиона 98,6 миллиарда тенге. Из них на выплату базовой пенсии направлено 678,7 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 1 триллион 419,9 миллиарда тенге.



