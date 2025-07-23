Средний возраст лудомана - от 18 до 30 лет.

Согласно республиканскому исследованию о причинах и масштабах зависимости от азартных игр, проведённому в конце 2024 года, наибольшая численность регулярно практикующих азартные игры приходится на нелицензированные букмекерские конторы: 494 тысячи человек. Следом идут законные лотереи (491,7 тысяч человек), запрещённые в Казахстане интернет-казино (484,1 тысяч человек), лицензированные казино и залы игровых автоматов (495,4 тысяч человек), лицензированные букмекерские конторы (456,3 тысяч человек). При этом один и тот же человек может регулярно практиковать азартные игры сразу в нескольких видах подобных азартных игр и специализирующихся на них заведений. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала EnergyProm.

Стоит отметить: почти 200 тысяч казахстанцев уже воспользовались опцией самоограничения от азартных игр.

Примерно такие же данные представлены в аналитическом докладе «Феномен лудомании в Казахстане и факторы, способствующие её развитию», где сказано, что численность лудоманов в стране может составлять примерно 442,5 тысяч человек, из которых большинство — в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно докладу, 9 из 10 лудоманов — представители казахской этнической группы. В гендерном разрезе среди людей с игровой зависимостью значительно преобладают мужчины: 90%. Также стоит отметить, что средний возраст лудомана — 29 лет, среди таких зависимых преобладают люди с высшим образованием (71,6%), а более половины лудоманов состоят или состояли в браке и имеют детей.

Среди опрошенных людей с игровой зависимостью наибольшая доля приходится на тех, кто работал или работает в сфере строительства и промышленности. Следом идут представители финансового сектора. Значительный удельный вес среди лудоманов также приходится на тех, кто имел или имеет прямое отношение к госслужбе. Кроме того, по 11,7% опрошенных имеют или имели свой бизнес, а также были самозанятыми.

Масштабы игровой зависимости также хорошо видны по объёму услуг, оказанных в сфере организации азартных игр и заключения пари, которые по итогам первого квартала текущего года составили 100,1 миллиарда тенге.