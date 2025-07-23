Уральский пожарный повторил трюк голливудского актера, который осенью 2013 года сел на поперечный шпагат между двумя тягачами Volvo.

На Instagram-странице tjb_oral_bko появилось видео с трюком от спасателей. Уральский пожарный повторил трюк голливудского актера, который осенью 2013 года сел на поперечный шпагат между двумя тягачами Volvo.

После публикации в сети начались бурные обсуждения опасного трюка.

— А что на спецмашинах разрешено проводить такие трюки? Почему это происходит на спецавтомобилях экстренного реагирования, которые предназначены для тушения пожара. Почему пожарного и его руководство не наказали? Самое обидное, что обычным людям нельзя в окно вытаскивать руку даже, за это оштрафуют. Может на гражданских автомобилях можно тоже выполнять такие трюки, — написал в редакцию мужчина.

В департаменте полиции ЗКО ответили, что в соответствии со статьёй 803 КоАП РК, для возбуждения дела об административном правонарушении необходимо установление даты, места и времени его совершения.

— Изучение видеозаписи показало, что в видеоматериале отсутствуют дата, место и время фиксации возможного правонарушения. Визуальных ориентиров, позволяющих достоверно установить указанные сведения, также не имеется, — сообщили в полиции.

Между тем, под опубликованным видео в Instagram-странице mgorod.kz_media в комментариях ответили, что это был всего лишь рекламный ролик.

— Хотим подчеркнуть, что трюк был выполнен профессиональным каскадёром с многолетним опытом, в полностью контролируемых и безопасных условиях, под наблюдением специалистов. Безопасность участников была нашим абсолютным приоритетом. Этот ролик был реализован по инициативе АО «УАРМ» с целью популяризации и продвижения отечественной пожарной техники. Мы стремились показать не только зрелищность, но и продемонстрировать на что способна техника, производимая в Казахстане. Видео не носит провокационного характера и не призывает к повторению подобных действий. Его задача - вдохновить, показать гордость за отечественные достижения и подчеркнуть потенциал нашей промышленности, — написали в комментариях с Instagram-страницы УральскАгроРемМаш .

Недавно трюк повторил спасатель Айдос Сабдин из Кокшетау. Подобный трюк он выполнил на катерах.