Электронную очередь при очном установлении инвалидности и утраты трудоспособности хотят запустить в Казахстане.

Электронную очередь на инвалидность могут запустить в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало соответствующий проект приказа на портале Открытые НПА.

– Внедрить в департаменты комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом, – говорится в документе.

Апробировать проект предлагают в Акмолинской области. Он состоит из двух глав и направлен на:

повышение прозрачности процедур за счёт автоматизации процесса регистрации и распределения очерёдности;

сокращение времени ожидания;

устранение коррупционных рисков;

обеспечение равного доступа к услугам независимо от региона проживания.

Публичное обсуждение проекта продлится до 31 июля.

Фото: pixabay.com