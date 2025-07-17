Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало соответствующий проект приказа на портале Открытые НПА.
– Внедрить в департаменты комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом, – говорится в документе.
Апробировать проект предлагают в Акмолинской области. Он состоит из двух глав и направлен на:
- повышение прозрачности процедур за счёт автоматизации процесса регистрации и распределения очерёдности;
- сокращение времени ожидания;
- устранение коррупционных рисков;
- обеспечение равного доступа к услугам независимо от региона проживания.
Публичное обсуждение проекта продлится до 31 июля.
Фото: pixabay.com