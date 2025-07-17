Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало соответствующий проект приказа на портале Открытые НПА.

– Внедрить в департаменты комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения единую систему электронной очереди с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом, – говорится в документе.

Апробировать проект предлагают в Акмолинской области. Он состоит из двух глав и направлен на:

  • повышение прозрачности процедур за счёт автоматизации процесса регистрации и распределения очерёдности;
  • сокращение времени ожидания;
  • устранение коррупционных рисков;
  • обеспечение равного доступа к услугам независимо от региона проживания.

Публичное обсуждение проекта продлится до 31 июля.

Фото: pixabay.com