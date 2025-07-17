Атырауда екі үйдің төбесі өртке оранды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері хабарлады. Оқиға Сарықамыс ықшам ауданында орналасқан Қазтуған көшесінде тіркелген. Тілсіз жау туралы хабарлама сағат 14.40-та келіп түскен.
-Оқиға орнына дереу жеткен өрт сөндіру бөлімдері жапсарлас салынған екі тұрғын үйдің төбе жабындысынан өрттің шыққанын анықтап, жедел түрде өртті сөндіру жұмыстарына кірісті.
Өрт сағат 15:28-де оқшауланып, сағат 15:53-те толықтай жойылды. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Өрт сөндірушілердің шұғыл әрекетінің нәтижесінде, жапсарлас үйлерге жақын орналасқан уақытша тұрғын үйге өрттің таралуына жол берілмеді,-делінген Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің хабарламасында.
Тілсіз жауды құрықтауға облыстық төтенше жағдайлар департаментінің 19 қызметкері мен төрт бірлік техника, «Апат медицинасы» орталығының 3 маманы мен бір техникасы жұмылдырыпты.
Атырау облысы ТЖД видеосынан стоп-кадр