С апреля 2024 года из Казахстана ушло более двух тысяч предприятий.

По данным аналитиков Data Hub, во втором квартале 2025 года число работающих компаний с российскими учредителями сократилось сильнее всего за последние шесть лет. С первого апреля по первое июля их стало меньше на 728 — сейчас в Казахстане работает 17,6 тысячи таких фирм.

Снижение продолжается уже пятый квартал подряд, и темпы только растут. До этого тоже было рекордное падение. После резкого роста в 2022 году. Всего с апреля 2024 года число российских компаний сократилось на 2,1 тысячу.

Убыль наблюдается во всех сферах, где работают российские фирмы. Больше всего повлияли торговля и IT — они дали 55% общего снижения. Не смотря на спад, Россия всё ещё занимает первое место по числу компаний в Казахстане среди всех иностранных государств. Но пока Россия теряет позиции, Узбекистан и Китай, находящиеся на втором и третьем местах, наоборот, растут. С апреля по июнь число узбекских компаний выросло на 527 и достигло 5,4 тысячи. Почти весь рост пришёлся на сферу услуг. Китай увеличился на 503 компании — теперь их 4,5 тысячи. Рост на 40% обеспечила торговля.

Аналитики отмечают, что несмотря на рост со стороны Узбекистана и Китая, общее число иностранных компаний в Казахстане уменьшилось. Во втором квартале их стало меньше на 254, и теперь их 44,7 тысячи. Российские компании оказали на это наибольшее влияние.