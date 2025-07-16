Днем 17 июля в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +35 градусов тепла.

Прогноз погоды на 17 июля в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», на севере, востоке и юге области кратковременный дождь, гроза. Ночью + 23 градуса. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На севере, западе и юге области кратковременный дождь, гроза. Днем +39. Ночью +25. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +37 градусов, ночью +22. На западе, востоке и севере области дождь, гроза. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе области дождь. Температура воздуха днем составит +44 градуса, ночью +28. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com