Днем 18 июля в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +35 градусов тепла.

«Град, шквал, туман»: прогноз погоды на 18 июля для жителей Западного Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», на западе, востоке и юге области возможен кратковременный дождь, гроза. Ночью + 22 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем без осадков, +37 градусов тепла. Ночью на севере, востоке и юге области кратковременный дождь, град, шквал, +25 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +33 градуса, ночью +23. На западе, востоке и севере области дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области малооблачно. На западе и севере области кратковременный дождь, шквал. Температура воздуха днем составит +40 градусов, ночью +27, туман. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com