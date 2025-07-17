Рост американской валюты начался в конце прошлой недели.

В выходные курс доллара вырос на два тенге и составил 520,93 тенге за доллар. С понедельника курс американской валюты показывает ежедневный рост. Вчерашние торги на казахстанской фондовой бирже KASE завершились показателем 526,50 тенге.

Обменные пункты покупают американскую валюту по 530 тенге, а продают по 537.

Отметим, что такой курс на доллар США в последний раз был в январе 2025 года. В последствии американская валюта «подешевела» до 495 тенге за доллар (в феврале 2025 года).

Курс валют в обменных пунктах Уральска на 17 июля (согласно данным kurs.kz):

Доллар США: покупка – 530-531 тенге, продажа 536-537 тенге.

Евро: покупка – 615-616 тенге, продажа – 624-626 тенге.

Российский рубль: покупка – 6,65-6,67 тенге, продажа 6,80-6,85 тенге.



