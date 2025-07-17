15 июля на общественных слушаниях уральцам представили корректировку генплана города, где описаны Караганда и Семей. Тогда заместитель акима Уральска Азамат Халелов сказал, что произошла техническая ошибка со стороны его коллег.

15 июля на общественных слушаниях уральцам представили корректировку генплана города, где описаны Караганда и Семей. Тогда заместитель акима Уральска Азамат Халелов сказал, что произошла техническая ошибка со стороны его коллег, которые загрузили в пояснительной записке данные другого города. Позже на странице акимата в социальной сети появился ролик, где Халелов объясняет, что включает в себя корректировка генерального плана.

— 15 июля прошли первые предварительные публичные обсуждения нового генерального плана, в которых участвовали порядка ста человек, обсуждали основные вопросы, касающиеся развития нашего города. Было очень много вопросов и предложений. Однако в социальной сети вызвало волну эмоций и негатива материалы, которые были выгружены на сайт акимата. Там были упомянуты названия других городов, которые не относятся к Уральску. На сегодня все замечания устранены и на сайт были загружены исходные материалы, — сообщил Азамат Халелов.

По его словам, генеральный план города состоит не только из пояснительной записки. Его начали разрабатывать в 2023 году. На протяжении двух лет над ним провели огромную работу, в том числе топографические съемки города, сбор данных расчётов инженерных сетей, дорожно-уличных сетей и так далее.

— В комментариях пишут за «Копировать — Вставить» получили 250 миллионов тенге. Мы можем смело сказать, что генеральный план подразумевает проведение определенных видов работ. Топографическая съемка проведена на 26 тысячах гектаров земли. Вся территория города полностью отснята. Публичные обсуждения не являются конечной формой утверждения генерального плана. Здесь идёт сбор предложений и вопросов от населения. Затем идут исправления и уже потом выносится всё на утверждение местными маслихатами, а дальше на постановление правительства, — отметил Халелов.

Также в Instagram-странице uralskakimat сообщается, что сейчас на сайте акимата размещена актуальная версия проектной документации.