Трагедия произошла в селе Баласаз Аксуского района области Жетысу.

Привязал к лошади и «прокатил» по степи: казахстанца подозревают в убийстве жены

Подробностями этой истории поделилась журналистка Сандугаш Дуйсенова, на своей странице в Facebook.

В публикации говорится, что, по словам родственников девушки, 32-летняя Айзат Джуманова погибла при чудовищных обстоятельствах. они считают виновным в ее смерти мужа – Айбара Жанболата, с которым женщина накануне поссорилась.

Родные Айзат утверждают, что после конфликта Айбар несколько часов избивал и насиловал супругу, а затем – привязал к лошади и волок по степи.

Во время последнего омовения тела перед похоронами родные увидели страшную картину: кожа на запястьях и коленях была содрана, пальцы вывихнуты, связки разорваны, а некоторые участки тела – протерты до мяса.

Медицинское заключение и вовсе шокировало: у Айзат – закрытая черепно-мозговая травма, отек и ушиб мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, а также следы волочения по твёрдой поверхности.

– Как в старинных обрядах казни – связали и таскали, пока не остался только изломанный каркас, – говорит мать погибшей.

Журналистка отмечает, что характер травм указывает на то, что Айзат подверглась не просто избиению, а настоящему истязанию. Подозреваемый, по словам семьи, занимается фермерством и содержит большое количество лошадей.

В департаменте полиции Жетысу сообщили, что по факту смерти женщины проводится досудебное расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.

В ведомстве отметили, что следственные действия осуществляются строго в рамках законодательства, с неукоснительным соблюдением прав и законных интересов участников процесса. Виновные понесут ответственность в полном объеме закона.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Фото: pixabay.com