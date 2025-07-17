Ақтөбе облысында заңсыз бұлан атқан азамат құрықталды. Бұл туралы Polisia.kz cайты хабарлайды. 

Тәртіп сақшылары 14 шілдеде полиция қызметкерлері жедел-профилактикалық шараларды жүргізу барысында заңсыз аңшылық дерегін анықтады. Тәртіп сақшылары Алға ауданына қарасты Маржанбұлақ ауылының тұсында бұланға ұқсайтын жануарды сойып жатқан ер адамды байқапты. 

Олар 30 жастағы ер адамның көлігінен тіркелген ойық ұңғылы карабин қаруы табылып, тәркілепті.

 Полиция заңсыз аңшылық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Автокөлік құралы аудандық полиция бөлімінің аумағына қойылды. Заңсыз аңшылық үшін күдікті мүлкі тәркілену мүмкіндігімен, үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға дейінгі жазаға тартылуы мүмкін.

Фото polisia.kz сайтынан жүктелді.