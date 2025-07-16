По данным Нацбанка, иностранная валюта начала расти с понедельника.
- 14 июля курс доллара США был 520,93 тенге, а евро — 609,07.
- На следующий день доллар подорожал до 524,24 тенге, евро — до 612,94.
- Сегодня, 16 июля, доллар стоит 525,87 тенге, евро — 614,37.
Согласно данным с Казахстанской фондовой биржи, сегодняшние торги завершились курсом доллара - 526,50 тенге, а евро — 615,26.
Таким образом, за сутки доллар подорожал на 0,63 тенге.
По информации сайта ifin.kz, в Уральске доллар покупают по 525 тенге, а продают по 530. Евро можно продать за 610 тенге, а купить за 618.