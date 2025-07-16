В Минздраве представили отчет об эпидемиологической ситуации по итогам шести месяцев.

Как сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, достигнуто снижение заболеваемости по 31 инфекциям, в том числе корью в 12,1 раза, коклюшем в 6,8 раза, вирусным гепатитом А в 2,4 раза, коронавирусной инфекцией в 2,1 раза, лямблиозом на 30%, аскаридозом на 20%».

Кроме того, за отчетный период не зарегистрированы случаи по 24 инфекционным заболеваниям, в том числе: чума, холера, дифтерия, полиомиелит, брюшной тиф, паратиф.паратиф.

В рамках национального календаря профилактических прививок против кори привито более 336 тысяч детей, а против коклюша – свыше 480 тысяч детей. Охват вакцинацией находится в пределах рекомендованных показателей.

Также одним из приоритетов национальной программы иммунизации остается вакцинация против вируса папилломы человека. В рамках плановой иммунизации девочек в возрасте от 11 до 13 лет первый этап вакцинации на сегодня прошли 148 444 девочки, второй этап – 86 745 девочек.

