Как утверждает астролог Ханна Рэй Стивенс, совсем скоро ситуация начнет кардинально меняться – эти знаки ждет волна изобилия.
Стрелец
Перемены чувствуется на всех уровнях, также открывается путь к новым возможностям. По мере того, как неделя продолжается, появляется больше внутреннего порядка, и приходит осознание того, чего действительно хочется. Новый энергетический фон обещает эмоциональный подъем, даже если путь к этому будет не совсем простым. Трудности возможны, но они несут в себе важные уроки. В это время особенно важно понять, где пролегают личные границы и чему стоит уделить больше внимания.
Рыбы
Для Рыб период перемен тоже оказался непростым. Последние месяцы могли принести странные события, нестабильность и внутреннюю неуверенность. Все это связано с тем, что Юпитер – управитель Рыб в традиционной астрологии – перешел в новый знак.
Фото: pixabay.com