Преступники вешали кредиты на безработных людей с инвалидностью

По данным прокуратуры Астаны, правоохранители пресекли деятельность преступной группы, совершившей мошенничество в отношении безработных и лиц с инвалидностью.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня.

От их действий пострадало 65 лиц, сумма ущерба составила свыше 250 млн тенге.

Полученные денежные средства мошенники использовали в личных целях, а потерпевшие оказались должниками по кредитным обязательствам.

В отношении виновных провели досудебное расследование по статьям 262 УК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 190 УК (мошенничество), обвиняемые взяты под стражу.

