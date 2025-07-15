Он принесет ощущение расширения, эмоционального подъема и ясности. Этот аспект не провоцирует резких поворотов, но создает атмосферу, в которой становится легче дышать.

Лев

Вы вступаете в новый этап. Затишье заканчивается, и события начинают разворачиваться. Возможно, вы неожиданно получите весточку от человека из прошлого, и это приведет к восстановлению связи, о которой вы уже не думали. Общение в этот день будет легким, а энергия — теплой. Вам возвращается то, что давно ждало своего часа, и это многое меняет.

Дева

Вы начинаете видеть плоды своего труда. Все, через что вы прошли, не было напрасным. Транзит помогает наладить отношения и почувствовать, что ваши усилия были замечены. Вы обретаете внутреннюю уверенность: все постепенно встает на свои места, а впереди — позитивные перемены.

Весы

Вы отпускаете стремление все контролировать и именно в этот момент начинается настоящее движение вперед. Трин Луны и Юпитера помогает вам принять реальность такой, какая она есть. Это создает внутреннее пространство для радости. Вы понимаете, что не нужно откладывать хорошее — оно уже рядом.

Стрелец

Этот период приносит вам внутреннюю ясность. Вы больше не готовы впускать в себя негатив — будь то новости или люди. Вы чувствуете, как возвращается вера в будущее. Тихий, но сильный транзит напоминает: все, что нужно для счастья, уже внутри вас. Осталось только это позволить себе.

Фото: pixabay.com