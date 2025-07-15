Первая значимая работа Ергали Бекешева появилась в посёлке Большой Чаган района Байтерек. Это была кирпичная Стелла в виде трубы, как символ сожжённого дома.

Первая значимая работа скульптора Ергали Бекешева появилась в посёлке Большой Чаган района Байтерек. Это была кирпичная стела в виде трубы — символ сожжённого дома.

— Когда дом сгорает дотла, зачастую единственное, что остаётся — это печная труба. Именно она стала основой композиции, — вспоминает Ергали. — А на самой её вершине я установил четырёх летящих гусей. Это был не просто образ, это был крик памяти. Скульптура была приурочена к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта тема была мне особенно близка: во время войны без вести пропали оба моих деда. От них не осталось ни весточки, ни документов, ничего... Это чувство утраты, неполноты, боли — жило во мне всё детство. Когда создавал эту композицию, в голове была одна мысль: чтобы фамилии моих дедов появились на стене за обелиском, рядом с именами погибших. И они действительно были внесены в список... Это стало для меня настоящим облегчением, — говорит скульптор.

Работая над образом летящих гусей, Ергали лепил форму с натуры — с живых птиц. Он до сих пор вспоминает эту работу с особым теплом. Это был шаг — не только в творчестве, но и в личной истории.

— Когда мы устанавливали металлических гусей, случилось нечто странное. Над обелиском вдруг зависли два настоящих гуся. Они пролетели кругом, громко закричали... и улетели. Для меня это была мистика. Я будто услышал ответ. После завершения этой скульптуры у меня наступило внутреннее облегчение, словно я исполнил некую миссию. Нашлись спонсоры, которые помогли установить щит за обелиском и ограждение. А к 78-летию Победы я изготовил Вечный огонь из нержавеющей стали, обновил гранитную плиту. Однако кирпичную основу обелиска желательно заменить на более прочный материал. Пока, увы, возможности такой нет, — рассказывает он.

После этой работы у Ергали возникло непреодолимое желание продолжать творить. Он всё чаще обращался к металлу — расплавленному, тяжёлому, но покорному.

— Я начал экспериментировать: сваривал разные по составу металлы. Так, шаг за шагом, родилась моя собственная технология — способ пластического выражения в материале. Я понял, что могу придавать металлу нужную форму, как скульптору — глине. Это стало моей формой искусства. Всё началось с обычной дуговой сварки, которой пользуются миллионы мужчин. А превратилась — в технологию создания творческих работ, — говорит Ергали.

Для него каждая работа — как рождение ребёнка. Прежде чем воплотить образ в металле, он долго вынашивает идею.

— Сначала я работал с обычной сталью. Сейчас уже много лет предпочитаю нержавеющую сталь — она сложна, но благодарна. Это аустенитная сталь, содержащая никель, хром, марганец. Разные сплавы отлично соединяются, если найти к ним подход. Осваивал всё на практике — методом проб и ошибок. Нержавейка капризна. Но именно она позволяет создавать изысканные формы. Её холодный блеск прекрасно сочетается с природным камнем — гранитом, яшмой, мрамором, — говорит он.

Среди последних работ Бекешева — особенно дорогая его сердцу композиция «Мир художника», установленная в Аксае возле творческого центра. В ней воплощены все атрибуты профессии: багет, складки драпировки, ваза, кованые розы, яблоки. На ножке — бейсболка, внизу — сумка, тюбики с краской и осенние листья. Всё это — из металла. А наверху — национальный сосуд из кожи, выполненный из стали.

— Эта работа мне близка, потому что она обо мне, о моей профессии, — признаётся он.

Другая важная композиция — «Нарын», посвящённая безымянным батырам. Полупустынный пейзаж стал частью замысла. Из-под песка будто выглядывают стремена, удила, череп лошади. Всё — из нержавеющей стали, поверх природного камня. Из черепа будто поднимается птица в образе сазсырная — традиционного казахского духового инструмента. Эта работа хранится в фонде Актюбинского музея. Её выставляли в Астане и на юбилейной выставке Союза художников Казахстана.

В 2024 году Ергали установил скульптуру «Домбра» у здания творческого центра «Атамекен». Во дворе областной больницы красуется композиция «Светя другим, сгораю сам», созданная на средства работников самой больницы к её 150-летию.

— Там руки держат горящую свечу, а на двух гранитных плитах выбиты слова на латыни, русском и казахском языках. У подножия — кованая роза, — говорит скульптор.

Ко Дню города по заказу Союза деловых женщин Приуралья появилась ещё одна работа — скульптура женщины с ноутбуком на коленях. Её высота — 2 метра 70 сантиметров. Она сидит на гранитной глыбе в передней части которой ступени как символ движения вверх и преодоления.

Недавно Бекешев участвовал в республиканском симпозиуме, посвящённом 100-летию Алии Молдагуловой. Там он представил скульптуру «Тюльпаны»: военная каска с двумя пробоинами, под ней — треугольные письма, внутри — 45 металлических тюльпанов, три из которых окрашены в красный цвет — как символ жизни, пролитой крови и памяти.

В арсенале мастера — монументальные скульптуры в Астане, Тайпаке, Актобе, Переметном, Аксае, Уральске. Работа из ангарской сосны выставлялась в Братске (Россия), а его «Внучка» получила первое место на выставке в Екатеринбурге как инновационный арт-объект.

— Скульптура — это сложнейшее из изобразительных искусств, — говорит Ергали. — Я начинаю с идеи и заканчиваю монтажом. Работаю болгаркой, сваркой, инструментами. Особенно трудно делать портрет. Там важна каждая деталь, симметрия, плавность. Металл — подвижен, его легко «повести». Нужно держать под контролем каждую точку, — говорит он.

На его счету — участие в международных симпозиумах в Уральске, Атырау, Актобе, Астане, Екатеринбурге, Братске. Сейчас он готовится к новому — в Актау. В этом году вернулся из Лондона, где участвовал в международном арт-фестивале Golden Time Talent и получил приглашение на повторное участие — уже офлайн. Там же он был удостоен приза за лучшую работу.

Однако не всё даётся легко. Одна из скульптур — «Трон», над которой он трудился девять месяцев, так и не была принята. Но творческий путь продолжается.

Сейчас Ергали завершает работу над новой скульптурой «Яблоко», которую установят на территории рынка «Алтын Алма».