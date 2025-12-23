К 1 декабря 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 290 600 человек.

В Казахстане к 1 декабря 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 290 600 человек — это 54 000 семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК. Общая сумма назначенных выплат составила 30,3 млрд тенге.

В 2025 году на реализацию АСП из государственного бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге. Программа направлена на поддержку малообеспеченных граждан и помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Что входит в адресную социальную помощь:

Ежегодная назначаемая помощь гражданам с доходом ниже уровня бедности;

Ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка от 1 до 6 лет из малообеспеченных семей — такую поддержку получили 90,5 тысяч детей на сумму 3,7 млрд тенге;

Меры содействия занятости: трудоустройство, гранты для бизнеса, обучение и повышение квалификации.

Ведомство отмечает, что желающие получить АСП могут подать заявление через кадровые центры, акиматы по месту жительства или на портале egov.kz.

Программа адресной помощи остаётся одной из ключевых форм социальной поддержки граждан с низкими доходами, обеспечивая не только выплаты, но и услуги, направленные на повышение уровня жизни.