Дело направили на доследование.

14 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор Мейірімбеку Серікұлы. Его признали виновным по статье 99 УК РК «Убийство». По версии следствия, он жестоко расправился с лучшим другом Турарбеком Кенжегалиевым, а убили его тремя ножевыми ударами. Серікұлы получил 9 лет колонии.

Однако все участники процесса, в том числе и семья погибшего, были уверены, что осужден невиновный. Они обратились в областной апелляционный суд, который оставил в силе решение суда первой инстанции. Тогда осужденные подали иск в Кассационный суд.

Кассационная судебная коллегия отменила приговор в отношении Мейіримбека Серикулы, ранее осуждённого за убийство, и направила уголовное дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе.

Основанием стала кассационная жалоба адвоката Армана Абдрашита. Защита указала на серьёзные противоречия в показаниях свидетелей и неполную оценку доказательств, допущенную судами первой и апелляционной инстанций.

Как следует из материалов дела, трагедия произошла 4 февраля 2024 года в квартире жительницы Уральска, где компания знакомых распивала алкоголь. Между Мейіримбеком Серикулы и Турарбеком Кенжегалиевым возник конфликт, который перерос в драку в коридоре.

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что именно Серикулы нанёс потерпевшему смертельные ножевые ранения. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что показания свидетелей существенно различаются: одни утверждали, что не видели самого момента нападения, другие неоднократно меняли свои слова. При этом суд так и не установил, где в момент конфликта находился один из ключевых участников событий.

Дополнительные вопросы вызвали и результаты экспертиз: на ноже и одежде потерпевшего не было обнаружено крови осуждённого. Ряд свидетельств, указывающих на возможную причастность другого лица, не был сопоставлен с другими доказательствами.

В кассационном суде были озвучены показания, согласно которым после происшествия некоторые свидетели сообщали, что к убийству мог быть причастен другой человек. Эти сведения, по мнению стороны защиты, также не получили должной оценки в ходе судебного разбирательства.

– Изучив материалы дела, кассационная судебная коллегия пришла к выводу, что суды нижестоящих инстанций не устранили противоречия между доказательствами и не обеспечили их всестороннего и объективного исследования, - говорится в постановлении Верховного суда.

В результате приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО и постановление областного суда отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд.

Кассационная жалоба адвоката Армана Абдрашита удовлетворена.