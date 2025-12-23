В социальной сети Tiktok пользователь «данчоо» опубликовал видеоролик с жалобой. Автор за кадром говорит, что на улице Майданова в селе Чапаево Акжайыкского района провели ремонт тротуара, который вызывает серьёзные вопросы у жителей.
— Асфальт укладывали зимой, что уже само по себе нарушает нормы. Качество работ крайне низкое — толщина асфальта не достигает даже пяти сантиметров. Непонятно, кто принял эту дорогу и где был контроль качества?! По смете на данном участке должна была быть уложена брусчатка, однако вместо неё появился тонкий слой асфальта, — говорит мужчина.
Он также задаётся вопросами, сколько средств было выделено на ремонт, кто несёт ответственность за приёмку работ и почему допущены такие нарушения.
Между тем, в акимате ЗКО сообщили, что победителем госзакупок на строительство пешеходной дорожки в селе Чапаево Акжайыкского района стало общественное объединение «Қазақстан ұйымдастырушылар қоғамы». Стоимость договора — 21 миллион тенге. Из этой суммы подрядчику уже выплатили 14,2 миллиона тенге за выполненные работы.
— 11 ноября 2025 года организация начала строительство пешеходной дорожки. Работы велись на улицах Абдолова, Айтеке би, Майданова и Жубан в селе Чапаево. 19 декабря 2025 года из-за плохих погодных условий строительство было остановлено. На сегодняшний день заказчик не принял выполненные работы. В тот же день аппарат акима Чапаевского сельского округа подал иск в Специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области. В иске требуют признать общественное объединение «Қазақстан ұйымдастырушылар қоғамы» недобросовестным участником госзакупок и взыскать неустойку в размере 0,1 процента, — прокомментировали в акимате ЗКО.