Видео «не идеальной» тротуарной дороги опубликовали в социальных сетях.

В социальной сети Tiktok пользователь «данчоо» опубликовал видеоролик с жалобой. Автор за кадром говорит, что на улице Майданова в селе Чапаево Акжайыкского района провели ремонт тротуара, который вызывает серьёзные вопросы у жителей.

— Асфальт укладывали зимой, что уже само по себе нарушает нормы. Качество работ крайне низкое — толщина асфальта не достигает даже пяти сантиметров. Непонятно, кто принял эту дорогу и где был контроль качества?! По смете на данном участке должна была быть уложена брусчатка, однако вместо неё появился тонкий слой асфальта, — говорит мужчина.

Он также задаётся вопросами, сколько средств было выделено на ремонт, кто несёт ответственность за приёмку работ и почему допущены такие нарушения.

Между тем, в акимате ЗКО сообщили, что победителем госзакупок на строительство пешеходной дорожки в селе Чапаево Акжайыкского района стало общественное объединение «Қазақстан ұйымдастырушылар қоғамы». Стоимость договора — 21 миллион тенге. Из этой суммы подрядчику уже выплатили 14,2 миллиона тенге за выполненные работы.