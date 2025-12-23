Квота определяется в процентном отношении к численности рабочей силы.

Квоту на привлечение иностранной рабочей силы для работы в Казахстане на 2026 год утвердили приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 12 декабря 2025 года № 397. Документ вступит в силу с 2 января 2026 года.

Согласно приказу, квота определяется в процентном отношении к численности рабочей силы и распределена следующим образом:

по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателю — 0,25%;

на привлечение трудовых иммигрантов — 2,9%.

Решение направлено на регулирование привлечения иностранной рабочей силы и обеспечение баланса на внутреннем рынке труда страны, при этом сохраняя возможности для работодателей в различных секторах экономики.