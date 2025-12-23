Коммунальные службы продолжают работу в круглосуточном режиме.

В Уральске продолжаются плановые работы по уборке снега. С момента начала снегопада коммунальные службы вывели на городские улицы специальную технику для обеспечения безопасности дорожного движения.

Сегодня к очистке города привлечены 118 единиц спецтехники. Работы выполняет ТОО «Жайық Таза қала». Об этом сообщили в акимате города.

В уборке задействованы 22 дорожные машины, 34 трактора со щётками, 4 трактора ВТЗ, 6 автогрейдеров, 21 погрузчик и 31 бортовой грузовой автомобиль КамАЗ.

Снег убирают не только с проезжей части, но и с тротуаров, территорий возле социальных объектов и остановок общественного транспорта. Для предотвращения гололёда дороги посыпают инертными материалами.

Также продолжается вывоз снега на полигоны. На данный момент вывезено 8 304 кубометра снега.

Коммунальные службы продолжают работу в круглосуточном режиме.