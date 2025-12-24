Деньги уйдут на социальную защиту, санитарное состояние города, благоустройство, дороги, пассажирские перевозки и развитие инфраструктуры.

На заседании общественного совета аким Западно-Казахстанской области Наримат Турегалиев рассказал о бюджете города Уральска на ближайшие три года. Он будет сбалансирован по доходам и расходам и планируется в следующих размерах:

2026 год – 146 млрд тенге,

2027 год – 174 млрд тенге,

2028 год – 158,5 млрд тенге.

Бюджет города на 2026 год составит 146 миллиардов тенге, из которых:

собственные доходы – 97,3 млрд тенге,

трансферты из республиканского и областного бюджетов – 4,6 млрд тенге,

государственные ценные бумаги – 44,3 млрд тенге.

При планировании расходов основной акцент сделан на социальную сферу. Главная цель – улучшение качества жизни горожан и поддержка социально уязвимых категорий населения.

На социальную помощь и защиту выделено 5,4 миллиарда тенге, включая:

адресную государственную помощь и помощь нуждающимся по решению местных органов – 764 млн тенге,

социальную адаптацию бездомных – 183 млн тенге,

работу территориального центра обслуживания пенсионеров и людей с инвалидностью – 613 млн тенге,

обеспечение людей с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, сурдотехническими и тифлотехническими устройствами, обязательными гигиеническими и специальными средствами передвижения – 2,5 млрд тенге.

В 2026 году по графику погашения долгов город вернёт в вышестоящий бюджет 15,9 миллиарда тенге. 55,5 миллиарда тенге предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет за счёт городского бюджета.

Основные расходы города:

Санитарного состояния города и посёлков – 3,8 млрд тенге,

Благоустройство и озеленение – 1,9 млрд тенге,

Содержание дорог – 796 млн тенге,

Субсидирование социально значимых пассажирских перевозок – 5,9 млрд тенге.

Ещё 49 миллиардов тенге будет потрачено за счёт целевых трансфертов и заимствований из вышестоящего бюджета.

Кредиты:

20,7 млрд тенге – на приобретение жилья;

19,4 млрд тенге – на развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (реконструкция КНС-1 и КНС-29, реконструкция канализационных очистных сооружений г. Уральска, реконструкция тепломагистрали М-7 от ТП-2-27 до ТП-7-14, реконструкция внутриквартальных сетей от ТП-28 и ТП-33 в микрорайоне «Құрылысшы», реконструкция тепломагистрали ТМ-6 в г. Уральске на пересечении улиц Гагарина и Ружейникова от точки 1 до ТК-6).

Трансферты:

2 млрд тенге – в сферу социальной защиты (государственная адресная социальная помощь, обеспечение прав людей с инвалидностью и повышение качества их жизни);

1,5 млрд тенге – на развитие системы газоснабжения (реконструкция тепломагистрали ТМ-2 в г. Уральске от коллектора ТЭЦ до спуска к СО «Сити Центр» ТК-10);

1,1 млн тенге – на развитие систем водоснабжения и водоотведения (реконструкция КНС-18А).

Бюджеты местных органов самоуправления на 2026–2028 годы сформированы на основе анализа текущего исполнения бюджета и прогноза доходов.

Планируемые бюджеты посёлков и округов на три года:

посёлок Зачаганск (2026 год – 1,1 млрд тенге; 2027 год – 1,2 млрд тенге; 2028 год – 1,2 млрд тенге),

сельский округ Желаево (2026 год – 114,5 млн тенге; 2027 год – 123,5 млн тенге; 2028 год – 127,6 млн тенге),

посёлок Круглоозёрное (2026 год – 236,7 млн тенге; 2027 год – 228,2 млн тенге; 2028 год – 236,7 млн тенге),

посёлок Деркул (2026 год – 397 млн тенге; 2027 год – 416,5 млн тенге; 2028 год – 434,1 млн тенге).

Все расходы текущие и включают: