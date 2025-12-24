Его поместили в изолятор временного содержания.

В Астане задержан главный редактор независимого информационного агентства КазТАГ Амир Касенов. Информацию о его задержании подтвердили в правоохранительных органах, а также представители самого агентства.

Как сообщили в полиции, Касенов был доставлен для проведения следственных действий и впоследствии помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время он проходит по уголовному делу, возбужденному по заявлению частной компании.

По данным правоохранительных органов, расследование связано с подозрением в неоднократном распространении заведомо ложной информации, которая, по версии заявителя, нанесла существенный вред деловой репутации и интересам компании. В полиции подчеркнули, что следственные действия проводятся в рамках уголовно-процессуального законодательства, а подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

Генеральный директор КазТАГ Асет Матаев ранее сообщил, что и он сам, и главный редактор были признаны подозреваемыми по данному делу. По его словам, редакция считает обвинения необоснованными и намерена отстаивать свою позицию в правовом поле.

В настоящее время Амир Касенов остаётся под стражей, расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям сторон будет дана по итогам следствия и судебного разбирательства.