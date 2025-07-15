Новая налоговая система в Казахстане обеспечит до 5 трлн тенге дополнительных поступлений.

В госбюджет Казахстана поступило средств больше, чем ожидалось

Об этом, по данным пресс-службы Кабмина, на заседании правительства доложил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

– Доходы государственного бюджета за первое полугодие составили 11,4 трлн тенге, это 118,8% к аналогичному периоду прошлого года. Это результат налоговой дисциплины и роста экономики Казахстана, – подчеркнул Серик Жумангарин.

При этом новые налоговые механизмы дадут порядка 3-5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет. Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики.

В свою очередь министр финансов Мади Такиев сообщил, что доходы государственного бюджета в первом полугодии 2025 года составили порядка 11 трлн тенге или 106,4% к плану.

Республиканский бюджет исполнен на 100,5%, с перевыполнением более чем на 31 млрд тенге и обеспечен за счет налога на добавленную стоимость на импорт, экспортных таможенных пошлин на сырую нефть и корпоративного подоходного налога.

Местные бюджеты также показали уверенный рост: исполнение по доходам на 117% или на 656,6 млрд тенге. Перевыполнение плана сложилось за счет индивидуального и корпоративного подоходного налогов и социального налога.

Темп роста доходов по государственному бюджету к аналогичному периоду прошлого года составил 118,8%: по республиканскому бюджету – 122% и по местному бюджету – 114,3%.

Наряду с этим за счет мер по цифровизации, аналитическому отбору и контролю обеспечены дополнительные поступления в 492 млрд тенге.

