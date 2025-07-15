Выяснилось, как защитить гаджеты от мошеннических уловок

Через вредоносные приложения, поддельные ссылки и фальшивые уведомления злоумышленники пытаются получить доступ к онлайн-банкингу, CVV-кодам, логинам, паролям и другим конфиденциальным данным. Это может привести к потере денежных средств и персональной информации.

Для обеспечения безопасности Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует:

устанавливать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его;

скачивать приложения только из официальных источников (Google Play, App Store);

проверять запрашиваемые приложениями разрешения и ограничивать доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану;

не переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и push-уведомлений;

использовать сложные и разные пароли для различных сервисов, применять менеджеры паролей;

не хранить на телефоне фотографии банковских карт, пароли и электронную подпись;

включить блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удаленного удаления данных при утере устройства;

не сообщать коды, пароли и другую конфиденциальную информацию по телефону или мессенджерах, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

Дополнительно рекомендуется:

регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения, так как обновления содержат важные патчи безопасности;

отслеживать свои финансовые операции через банковские уведомления, устанавливать лимиты на транзакции, а также обязательно использовать биометрию при входе в банковское приложение;

провести кибергигиену всей семьи: объясните детям и пожилым родственникам, как отличить мошенничество от реальных уведомлений и как противостоять социальной инженерии.

Если вы потеряли устройство или заподозрили несанкционированный доступ:

немедленно заблокируйте банковские карты, смените все пароли и отключите сессии в онлайн-банке;

обратитесь в правоохранительные органы;

при необходимости - заблокируйте SIM-карту у мобильного оператора.

