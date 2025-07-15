Через вредоносные приложения, поддельные ссылки и фальшивые уведомления злоумышленники пытаются получить доступ к онлайн-банкингу, CVV-кодам, логинам, паролям и другим конфиденциальным данным. Это может привести к потере денежных средств и персональной информации.

Для обеспечения безопасности Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует: 

  • устанавливать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его;
  • скачивать приложения только из официальных источников (Google Play, App Store);
  • проверять запрашиваемые приложениями разрешения и ограничивать доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану;
  • не переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и push-уведомлений;
  • использовать сложные и разные пароли для различных сервисов, применять менеджеры паролей;
  • не хранить на телефоне фотографии банковских карт, пароли и электронную подпись;
  • включить блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удаленного удаления данных при утере устройства;
  • не сообщать коды, пароли и другую конфиденциальную информацию по телефону или мессенджерах, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

Дополнительно рекомендуется:

  • регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения, так как обновления содержат важные патчи безопасности;
  • отслеживать свои финансовые операции через банковские уведомления, устанавливать лимиты на транзакции, а также обязательно использовать биометрию при входе в банковское приложение;
  • провести кибергигиену всей семьи: объясните детям и пожилым родственникам, как отличить мошенничество от реальных уведомлений и как противостоять социальной инженерии.

Если вы потеряли устройство или заподозрили несанкционированный доступ:

  • немедленно заблокируйте банковские карты, смените все пароли и отключите сессии в онлайн-банке;
  • обратитесь в правоохранительные органы;
  • при необходимости - заблокируйте SIM-карту у мобильного оператора.

Фото: pixabay.com